Sospese per il buio le ricerche del cercatore di funghi disperso in Valle Divedro

Nessuna traccia dell'uomo disperso in Valle Divedro dopo una battuta a funghi. La squadra di Varzo del Soccorso alpino civile, i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per tutto il pomeriggio per individuare l'uomo, di 76 anni, arrivato in Ossola con la famiglia dal varesotto dove risiede. Sono stati loro a dare l'allarme non vedendolo rientrare dove si erano accordati di ritrovarsi.

Per oggi i soccorritori hanno deciso di sospendere le ricerche a causa del buio. Verranno riprese domani alle prime luci dell'alba.