L'Oratorio di Domodossola è in festa

L'oratorio di Domodossola si prepara a vivere un intero fine settimana di festa: da venerdì 11 a domenica 13 ottobre i ragazzi e le ragazze potranno partecipare ai tanti eventi programmati. Si parte però già il giovedì 10 ottobre con alle 20.45 l'adorazione eucaristica in oratorio, animata dal coro parrocchiale. Venerdì 11 ottobre alle 19.30 vi sarà un apericena, e alle 20.45 lo spettacolo teatrale "Di misura in misura" a cura della Compagnia dell'ozio".

Sabato 12 ottobre alle 15 è in programma l'appuntamento con Nati per leggere per bimbi dai 3 ai 6 anni. Vi saranno anche giochi per i bambini e i ragazzi delle medie e alle 17 l'English Tea, la merenda in lingua inglese per tutti i bambini. Dalle 18.30 poi music, food and drink con i The others e a seguire dj set. Domenica 13 ottobre l'appuntamento per tutti è alle 11 in Collegiata con la Santa Messa di inizio catechismo con mandato per catechisti e animatori. Alle 12.30 ci sarà il pranzo in oratorio con obbligo di prenotazione. Il pomeriggio appuntamento con la tradizionale Marcia degli scarponcini e alle 16 la castagnata.