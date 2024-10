Sette le patenti ritirate nel fine settimana

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno attuato una serie di controlli su tutto il territorio del Vco, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e sul contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare tra i conducenti di veicoli. Sono 7 le patenti di guida ritirate sulle strade provinciali ad altrettanti automobilisti fermati alla guida dei propri veicoli con tassi alcolici oltre il limite consentito, o per essersi rifiutati di sottoporsi a controlli alcolemici o antidroga. In due casi i tassi sono stati superiori a 1,5 g/l, circostanza che prevede il massimo della sanzione e la denuncia penale. Si tratta di un 47enne fermato nella bassa Ossola con un tasso alcolico di 1,86 g/l e un 31enne fermato a bordo del proprio ciclomotore a Verbania, che ha registrato 1,65 g/l.

Altri due automobilisti sono stati sorpresi con tassi alcolici di 1,21 e 1,24 g/l. Anche per loro denuncia a piede libero e ritiro della patente. Durante un altro controllo un’automobilista è stata segnalata alla locale Prefettura per guida in stato di ebbrezza con un tasso tra 0,5 e 0,8. Un 27enne è stato invece fermato a Baveno e ha scelto di non sottoporsi al test antidroga pur mostrando i sintomi di assunzione. Per lui è scattata la denuncia penale per il rifiuto e il ritiro della patente di guida. Infine, nel capoluogo ossolano, un altro automobilista, classe ’59 è stato fermato alla guida della propria auto con un tasso alcolico di 1,65 g/l.

Nell’ambio dei controlli volti a prevenire reati contro la persona e il patrimonio e il cosiddetto fenomeno della “mala movida”, i carabinieri hanno segnalato alla locale Prefettura persone, con età compresa tra i 21 e i 52 anni, perché trovati in possesso di stupefacente per uso personale. In due casi si trattava di hashish e nell’ultimo caso di cocaina.

L’attività dei Carabinieri nel fine settimana ha portato a denunciare il gestore di un hotel in Ossola, per aver dato alloggio, nella sua struttura, ad una persona, senza fare la prescritta comunicazione alla Questura diVerbania. Da ultimo un 21enne è stato denunciato per non aver rispettato il DACUR, il divieto di frequentare locali pubblici, cui era stato sottoposto dalla Questura del VCO nel luglio 2023, a seguito di reiterati episodi criminosi. Il giovane è stato sorpreso mentre cercava di entrare in una discoteca in Ossola.