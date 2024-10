A La Fabbrica un musical a sostegno di Ossola Amica dell'Ugi

Sabato 12 ottobre alle 20.30 il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita 'Na mana'o', un musical portato in scena dalla compagnia cusiana Koks Company, nata parallelamente all'associazione Noi Gente del Sud. Lo spettacolo ha l’obietivo di raccogliere fondi per finanziare un nuovo obbiettivo dell'Ossola Amica dell'Ugi, ovvero la crescita e lo sviluppo del nuovo centro di riabilitazione funzionale del'Ugi di Torino con l'obiettivo di potenziare i programmi di riabilitazione per pazienti pediatrici oncologici e per le loro famiglie. A proporre la collaborazione Giovanni e Federica Rondinelli, rappresentanti della storica realtà benefica cusiana, insieme al presidente di Ossola amica dell’Ugi Damiano Bassi.

L’invito da parte delle associazioni è quello di partecipare numerosi allo spettacolo in programma al teatro La Fabbrica, non solo per il fine benefico dell'iniziativa, ma anche per la caratura dello spettacolo che promette di emozionare grandi e bambini. 'Na mana'o' parla di emozioni nei bambini, ma fa anche riflettere su un tema tanto attuale quanto delicato come il bullismo nelle scuole.