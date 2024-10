Sanità, Monti: "Mancano risposte dalla Regione, la riqualificazione degli ospedali non è la soluzione"

Anche il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, prendendo spunto dall'intervento del collega Gianni Morandi, interviene nuovamente sul tema futuro sanità nel Vco, alla luce dei recenti annunci della regione. "Il tema fondamentale e attuale della nostra sanità nel Vco - attacca Monti - è il progressivo e preoccupante abbassamento dei livelli minimi delle prestazioni sanitarie. Il servizio è ormai inefficace, con tempi biblici per le visite, carenza di personale sanitario non attratto dalla situazione attuale, buchi nel bilancio dell’Asl, mancanza di medici di base, la mancanza di personale nelle strutture ospedaliere con il ricorso massiccio e costosissimo ai gettonisti, dirigenti Asl che lasciano il loro incarico e una medicina territoriale allo sbando. Questa è la situazione della sanità oggi”.

“E su questo – prosegue il sindaco di Baveno - mancano innanzitutto le risposte da parte della regione Piemonte e conseguentemente dall’Asl. La sola risposta di riqualificazione delle due strutture attuali del San Biagio e del Castelli (finite tra dieci anni, se va bene) non risponde a questi problemi attuali e alle esigenze di chi ha bisogno di cure e assistenza ora. Inoltre, la decisione della regione di mantenere due presidi ospedalieri, anziché creare un unico polo baricentrico, alimenta la sfiducia tra i medici, che non considerano questa scelta utile o attrattiva per la loro professionalità. E ricordo a tutti che i due ospedali rimarranno una sorta di “spezzatino” ospedaliero, con reparti divisi tra questi due sedi”, conclude Monti.