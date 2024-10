Macugnaga al lavoro per una nuova cabinovia: “Un’occasione per dare un futuro al paese”

In un periodo particolarmente delicato per il comune di Macugnaga, che in estate ha dovuto fare i conti con una violenta alluvione, il sindaco Alessandro Bonacci annuncia un’importante novità. “Negli scorsi giorni abbiamo convocato un consiglio comunale straordinario, per dare mandato e delega alla cooperativa che gestisce gli impianti a fune del comune di partecipare ad un bando per il finanziamento degli impianti indetto dal ministero del turismo”, spiega.

Si tratta di un intervento importante: “In questo modo – prosegue il primo cittadino - la cooperativa, su mandato del comune, può partecipare al bando e attingere al finanziamento, che potrà permettere la realizzazione di un nuovo impianto di telecabina che collega Pecetto, dalla frazione Burki, al Belvedere, in sostituzione delle due seggiovie attualmente in funzione”.

Queste ultime, chiarisce Bonacci, sono in scadenza nel 2029: “Sembra che ci sia tanto tempo, ma in effetti no, perché per costruire un impianto nuovo serve un grande lavoro”.

“È un’occasione davvero molto importante – conclude il sindaco – perché con questo progetto possiamo dare un futuro a Macugnaga, che è quello che si merita in un momento di particolare necessità”.