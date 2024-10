La banda di Baceno festeggia i 160 anni con il "Concerto autunnale"

La banda musicale di Baceno celebra i 160 anni dalla sua fondazione. Per l’occasione, è in programma per domenica 13 ottobre il “Concerto autunnale”, che vede protagonisti due gruppi: al fianco della banda di Baceno, diretta dal maestro James Longo, si esibisce anche la banda musicale città di Bene Vagienna (Cuneo), diretta dal maestro Valerio Semprevivo. L’appuntamento è fissato per le 16.00 nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio.