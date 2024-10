Danilo Sacco racconta le storie di dieci "Donne senza paura"

Giovedì 17 ottobre alle 20.45 si tiene, allo Spazio Contemporaneo della società di mutuo soccorso di Domodossola, un incontro con Danilo Sacco, autore, curatore di rubriche di economia e finanza su ItaliaOggi e Stampa Sera e collaboratore – dal 1985 al 2005 - dell’Istituto Postuniversitario per lo Studio dell’Organizzazione Aziendale (Ipsoa). L’evento è organizzato dal circolo letterario “L’Obelisco” con la collaborazione della Soms domese e di Soroptimist International.

Danilo Sacco presenta il suo ultimo libro, “Donne senza paura”, che racconta vite di donne, provenienti da tutti i continenti, che hanno impresso svolte fondamentali nella conquista di diritti civili, lottato per la libertà e aperto vie nelle professioni infrangendo tabù, trasgredendo consuetudini e sfidando la condanna sociale. Dieci storie di donne emerse a dispetto di ostacoli e stereotipi, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cammino verso la parità di genere. Dialogano con l’autore Antonella Marangoni, saggista e rappresentante del circolo letterario “L’Obelisco, e Mario Stelitano, consigliere della Soms e conduttore radiofonico per Rsf Domodossola.

Le dieci protagoniste del libro sono: Franca Viola, prima donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore e a far condannare l’uomo che l’aveva rapita e violentata; Theresa Kachindamoto, figura simbolo della lotta contro la piaga delle spose bambine; Rosa Parks, universalmente riconosciuta come la madre dei diritti civili; Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, ricevuto per il suo impegno per l’affermazione del diritto di istruzione delle donne; Katherine Switzer, che ha aperto la strada alla partecipazione delle donne nelle discipline sportive riservate ai soli uomini; Sunitha Krishnan, attivista indiana contro la tratta delle bambine destinate alla prostituzione; Marie Curie, prima donna insignita del premio Nobel per la fisica; Kate Sheppard, attivista ed esponente più nota del movimento per il suffragio femminile il Nuova Zelanda; le sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana, uccise perché si opposero alla dittatura.