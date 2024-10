''Regione impegnata a restituire centralità a Domo II''

‘’Oggi siamo stati in visita presso lo scalo ferroviario Domo 2, concepito come snodo strategico per i collegamenti tra l’Italia e il Nord Europa, un’infrastruttura di grande potenziale, che merita di essere pienamente valorizzata e potrebbe rappresentare ancora una risorsa fondamentale per il territorio ossolano’’. Così dice Alberto Preioni, sottosegretario regionale dopo la visita allo scalo ossolano.

‘’Il nostro impegno – spiega - deve essere rivolto a trasformare Domo 2 nel polo di sviluppo e occupazione che fu originariamente immaginato, restituendo centralità a una struttura pensata per favorire la crescita economica e la mobilità sostenibile’’.

La visita arriva in un momento delicato per lo scalo. Il polo ferroviario è al centro di polemiche per il disimpegno di Db Cargo Italia che trasferisce i suoi traffici ferroviari sulla linea del Gottardo, creando tensioni sindacali per l’occupazione dei 24 dipendenti in forza a Domo II ma anche tensioni politiche per il timore che lo scalo perda competitività.

Inoltre nelle scorse ore anche Italia Viva Vco ha attaccato la Regione che era presente a Lugano ad un convegno dedicato alla creazione di un sistema retroportuale in Piemonte, attraverso le zone logistiche semplificate (Zls)

‘’Speriamo ci siano anche le registrazioni poiché non è possibile scrivere falsità’’ replicano dalla Regione Piemonte proprio alle accuse mossa da Italia Viva Vco in merito al convegno di Lugano.

Italia Viva Vco aveva attaccato l’assessore Enrico Bussalino per ‘’aver dimenticato’’ lo scalo di Domo II. Ora però da Torino fanno sapere che di Domo II si è parlato.

‘’Sono stati individuati come Zls due importanti interporti, Cim Novara e Sito di Orbassano. Oltre a quelli indicati nel decreto Genova. E’ nostra intenzione inserire anche il terminal intermodale di Domo II, oggetto di ingenti investimenti. Questo fa capire quanto è importante per l’economia della regione la logistica’’. E’ quanto si legge nella nota che riporta l’intervento fatto dall’assessore Enrico Bussalino a Lugano.