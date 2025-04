Nuovi treni della "Centovallina-Vigezzina", al via i test

Iniziano in questi giorni i test di esercizio dei nuovi convogli, otto in tutto, che le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (Fart) metteranno in servizio nei prossimi mesi sulla linea "Centovallina-Vigezzina". Si tratta di otto convogli progettati per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più diversificata: offrono spazi riservati alle famiglie, con aree dedicate per passeggini e carrozzine, servizi attrezzati per i piccoli viaggiatori, e aree accessibili per chi si sposta in sedia a rotelle.

Sarà possibile trasportare biciclette, e i posti a sedere saliranno fino a 142. In occasione del centenario della linea ferroviaria Vigezzina-Centovalli, era stato presentato nello scorso mese di ottobre, il primo degli otto nuovi convogli realizzati dalla ditta svizzera Stadler. In questi giorni alcuni convogli sono stati consegnati alle Ferrovie e nelle prossime settimane saranno sottoposti aitest di esercizio. La prima operatività di questi convogli sarà entro la fine della primavera sia per le tratte regionali Locarno-Intragna-Camedo sia per la copertura internazionale Locarno-Domodossola.

I nuovi convogli avranno i nomi che sono stati scelti dai passeggeri con un concorso online: Madonna del Sasso, Piazza Grande, Ghiridone, Comino, Città vecchia, Rasa, Isole di Brissago e Bordei.