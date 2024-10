Virgili fuori dalla maggioranza, alle provinciali ha votato per Porini e non per la candidata domese sua compagna nella civica di Pizzi

Si comunica che, a seguito di valutazione interna, è stato deciso che il consigliere comunale Alberto Virgili non venga più considerato politicamente parte integrante del Gruppo “Lucio Pizzi Sindaco”.

Tale decisione è maturata in seguito al comportamento tenuto dal consigliere Virgili in occasione delle recenti elezioni provinciali.

Infatti nonostante tutto il Gruppo, lui compreso, avesse condiviso di sostenere il candidato espressione della nostra Città, il consigliere Virgili ha successivamente deciso di votare un altro candidato, il vicepresidente dell’Unione Industriale del VCO Rino Porini.

Tale scelta è stata spiegata dal consigliere Virgili al Gruppo, durante la riunione di maggioranza tenutasi ieri sera, solo ed esclusivamente nell’essere prevalsa la dinamica di appartenenza ad un'associazione di categoria di cui lo stesso Virgili è dipendente, l’Unione Industriale del VCO.

La scelta operata dal consigliere Virgili ha evidentemente messo in secondo piano il suo ruolo di rappresentante istituzionale della Città e risulta quindi profondamente incompatibile con i valori, i principi e gli obiettivi che guidano l’azione del nostro Gruppo.

Di conseguenza la decisione di non considerare più il consigliere Virgili come parte integrante del Gruppo “Lucio Pizzi Sindaco”, per quanto spiacevole, è del tutto coerente con il patto di fiducia stipulato con gli elettori.

Lucio Pizzi

Sindaco di Domodossola