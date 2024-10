Svizzera, nel 2023 espulsi oltre 3700 richiedenti asilo

Nel solo anno 2023, la Segreteria di Stato della migrazione della Svizzera ha espulso 3720 richiedenti asilo, che sono stati rinviati nel proprio paese d’origine o in altre nazioni. In totale, lo scorso anno la segreteria ha registrato 40.141 partenze o allontanamenti dal territorio svizzero, di cui 340 effettuati con voli speciali. I dati sono stati riportati dal portale Ticinonline.

Secondo le statistiche, sono state 13.001 le persone che sono tornate volontariamente nel proprio paese d’origine o in un paese terzo; tra questi, 10.978 hanno fatto ritorno in Ucraina. Sono 11.926, invece, le persone che hanno lasciato la Svizzera in modo non controllato: queste potrebbero, per esempio, essere tornate nel paese d’origine senza comunicazioni oppure essere clandestini. Tra le 11.494 persone che rientrano nella categoria “altre partenze”, invece, sono comprese coloro che hanno presentato una seconda domanda o un riesame per l’asilo politico.

Per quanto riguarda le espulsioni forzate, la Segreteria di Stato della migrazione svizzera ha registrato 1874 persone che sono state rinviate nel proprio paese d’origine, 1686 che sono state dirottate verso uno Stato di Dublino (ovvero tutti i paesi membri dell’Ue e i quattro paesi associati Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), e 160 che sono state rinviate in uno Stato terzo. Le autorità svizzere hanno effettuato i rimpatri forzati tramite 49 voli, di cui gran parte è stata destinata a paesi membri dell’Unione Europea.