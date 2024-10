Inaugurata a Villadossola la nuova sede di E-Distribuzione

È stata inaugurata ieri, mercoledì 16 ottobre, la nuova sede di E-Distribuzione a Villadossola, in strada della Tecnica 2. La nuova struttura offre ai dipendenti di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, nuovi spazi più ampi per gli spogliatoi e per gli uffici nonché 2.400 mq di area verde dove è in corso di realizzazione un campo pali per la formazione in sicurezza dei dipendenti.

È inoltre presente un magazzino più ampio per il deposito di materiale e per accogliere mezzi e generatori in caso di emergenza, oltre a personale in supporto da altre unità territoriali per un’eventuale task force. Infine, nella nuova sede verranno installate colonnine con cui i dipendenti potranno ricaricare l’auto messa a disposizione dall’Azienda.

“Sono felice di poter inaugurare oggi la nuova sede di E-Distribuzione a Villadossola – commenta Maurizio Battegazzore, responsabile Piemonte e Liguria per E-Distribuzione -. Si tratta di una struttura innovativa, con spazi molto ampi per gli uffici e i magazzini e un’area verde destinata a campo pali​per le esercitazioni del personale, un fiore all’occhiello della nostra azienda, da sempre attenta alla formazione e alla sicurezza. È quindi un investimento importante per i dipendenti, che lavoreranno in una sede nuova e funzionale, ma anche per il territorio che beneficerà di una migliore organizzazione del nostro lavoro e della vicinanza dei mezzi d’intervento alla statale, rendendo più veloce l’azione del personale operativo in caso di disservizio”.

“Voglio esprimere soddisfazione per la nuova sede operativa di E-Distribuzione che conferma la centralità di Villadossola con i vari servizi per le aziende – ha commentato il sindaco, Bruno Toscani -. Ringrazio E-Distribuzione per aver scelto e creato un luogo di lavoro a misura d’uomo. Riteniamo che si potrà instaurare una fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale per ogni esigenza”.

All’inaugurazione erano presenti, per E-Distribuzione, Enrico Bottone (responsabile macro area nord-ovest), Maurizio Battegazzore (responsabile Piemonte e Liguria) e Marco Angioletti (responsabile dell’unità territoriale di Verbania), alcuni rappresentanti sindacali oltre che i colleghi del territorio (tecnici, operativi, personale di Servizi); per affari istituzionali Enel hanno partecipato Gian Gaetano Federici e Gian Luca Molino. Inoltre, per l’occasione sono intervenuti anche il viceprefetto Roberto Dosio; il sindaco e vicesindaco di Villadossola; il vicepresidente di Confindustria Vco Rino Porini con il coordinatore generale, Davide Sala e una delegazione di vigili del fuoco di Domodossola.