Giocatori ludopatici, cambia il giorno dell'incontro settimanale

Il Gruppo di autoaiuto per i giocatori ludopatici dell’Ossola ha cambiato giorno per l’incontro settimanale, che non si terrà più il venerdì sera, ma il lunedì sera dalle ore 20,45 alle 22 a Casa don Gianni a Domodossola. Rimane invariato il numero telefonico, attivo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, che è i seguente: 353 4039678