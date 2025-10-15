Cst Novara Vco, tutti i bandi aperti nel mese di ottobre

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di ottobre 2025 in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Contributi per iniziative istituzionali, manifestazioni ed eventi: la Fondazione Comunità Novarese ha come obiettivo il sostegno di progetti culturali connessi ai settori delle arti visive, dello spettacolo, del design, della divulgazione scientifica, della musica e della moda, avviati a partire dal mese di settembre 2025 sul territorio della provincia di Novara.

Housing sociale per persone fragili: la Fondazione Cariplo sostiene l’avvio di nuovi interventi di abitare sociale, con proventi a fondo perduto, promossi da soggetti non profit, capaci di rivolgersi in modo mirato alle categorie sociali più bisognose e di mobilitare e catalizzare risorse locali altrimenti non disponibili. L’intervento deve svilupparsi nelle province di Novara e Verbano Cusio Ossola.

Programmi per l’accesso radiotelevisivo regionale Rai: Corecom Piemonte promuove il diritto ai programmi per l’accesso, che consiste nella partecipazione gratuita alla programmazione televisiva e/o radiofonica realizzata dalla Concessionaria del servizio pubblico centro di produzione tv Rai di Torino.