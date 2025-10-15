Verso un’amministrazione condivisa: Csvnet Piemonte e Anci uniscono le forze per il territorio

Primo appuntamento istituzionale per il presidente Csvnet Piemonte Daniele Giaime, che è stato invitato da Anci Piemonte a prendere parte ad un incontro per discutere di politiche sociali e amministrazione condivisa che si è svolto lo scorso sabato 11 ottobre nella suggestiva cornice del Castello di Cavour a Santena (TO) nell’ambito della 43^ assemblea regionale di Anci Piemonte.

Un momento importante di confronto tra le istituzioni regionali e il mondo del volontariato che ha visto insieme a Giaime la partecipazione di Marco Musso, vicedirettore welfare regione Piemonte, Franco Ripa, vicedirettore sanità regione Piemonte, Ellade Peller, referente coordinamento enti gestori dei servizi sociali del Piemonte e Fulvia Pedani, presidente Andos.

Il dibattito ha affrontato tre temi importanti per la realizzazione di politiche sociali capaci di rispondere in maniera concreta ai bisogni dei cittadini e per dare attuazione all’amministrazione condivisa: formazione, rete e collaborazione. Nell’incontro sono emerse le criticità (necessità di formazione dei funzionari pubblici e dei volontari, di risorse, di tempi e spazi per la coprogettazione) ma anche le tante potenzialità dell’amministrazione condivisa e la consapevolezza che questa è la modalità da seguire.

“È stato un importante momento di confronto e di crescita su tematiche che vanno diffuse e consolidate – commenta Giaime -. L’amministrazione condivisa è un dispositivo che deve sempre più entrare a far parte della cultura e della pratica amministrativa delle politiche socioassistenziali locali, ciò al fine di coinvolgere attivamente e proficuamente tutti gli attori del territorio e realizzare un welfare efficace ed efficiente. Gli assi di discussione sono stati dei focus centrali per il tema dell’amministrazione condivisa e grazie all’esperienza che abbiamo maturato in questi anni sulla co-progettazione e co-programmazione abbiamo potuto apportare il nostro contributo al dibattito, anche e soprattutto verso amministratori e funzionari delle pubbliche amministrazioni. L’evento ha poi rappresentato il contesto ideale per presentare la scuola di amministrazione condivisa che Csvnet Piemonte e Anci Piemonte, in una prospettiva lungimirante e di concretezza, realizzeranno in collaborazione nel corso dei prossimi mesi sul territorio regionale”.