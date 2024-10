Promozione, domenica big-match tra Juve Domo e Fulgor Chiavazzese

Settimo turno di Promozione: il big-match di giornata va in scena al “Curotti” di Domodossola: i granata capolista ospitano infatti la Fulgor Chiavazzese RV, altra squadra che punta alla vittoria finale. I biellesi quest’anno sono partiti forte, con 4 vittorie nelle prime 4 giornate, poi qualcosa si è inceppato e sono arrivate due sconfitte in campionato (tra cui il pesante 0-4 patito dal Cossato la settimana scorsa) e una in Coppa, tanto che la società ha deciso in settimana di sostituire l’allenatore Iannacone con Valerio Virga, ex giocatore di serie A nelle fila della Roma, ma con poca esperienza in panchina. I ragazzi di Nino vogliono sfruttare l’occasione per conquistare altri punti importanti e tenere a distanza una possibile concorrente.

Tutte in trasferta le altre squadre del VCO. L’Omegna di Ramazzotti sarà di scena a Vercelli contro la Virtus, squadra che ha bene impressionato in questo avvio di stagione. I rossoneri vogliono riscattare il ko interno contro il Cameri, e mettere in mostra le qualità che sicuramente la rosa cusiana possiede.

Per l’Ornavassese c’è il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, squadra enigmatica che alterna ottime prestazioni ad altre meno buone. Gli uomini di Fusè non hanno troppa confidenza con il gol, ma avranno di fronte una delle difese più battute del girone. La gara si giocherà domani pomeriggio alle 16, sul sintetico di Chiavazza.

Discorso simile per il Feriolo, che renderà visita alla Dufour Varallo. I ragazzi di Pissardo recupereranno alcuni giocatori che erano squalificati, e proveranno a risollevare la propria classifica, sin qui deficitaria.

Le partite:

Città Di Cossato - Union Novara; Cameri - Ivrea; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Ornavassese; Dufour Varallo - Feriolo; Gattinara - Orizzonti Canavese; Juventus Domo - Fulgor Chiavazzese RV; Montanaro - Arona; Virtus Vercelli - Omegna