A Vogogna arriva la Fiera d'autunno

Il borgo medievale di Vogogna torna ad animarsi, domenica 20 ottore, con la tradizionale Fiera d'autunno organizzata dal Comune di Vogogna in collaborazione con Acoi Associazione Culturale Ossola Inferiore. Le suggestive vie del centro storico di Vogogna, Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano e uno de I Borghi Piu' Belli D'Italia, si trasformano in una vera e propria mostra mercato con già oltre 80 espositori iscritti che proporranno le loro splendide creazioni e prodotti.

Vi saranno aziende agricole, prodotti tipici, vino, birre artigianali, artisti, hobbisti, creazioni in lana, feltro, cotone, uncinetto, legno e ferro, usato e piccolo antiquariato. Sarà anche possibile pranzare in piazza: sarà infatti allestito un punto ristoro con polenta e salamino o formaggi e piadine sotto i portici di Palazzo Pretorio a cura dell'Unione Sportiva Vogognese In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a domenica 27 ottobre.