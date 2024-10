Laboratori, visite guidate e dimostrazioni alla mostra pomologica del Verbano Cusio Ossola

Un'intera giornata dedicata alle mele, al miele e ai frutteti in generale: domenica 20 ottobre presso il vivaio di Villadossola, di fronte alla Coop, si svolgerà la sedicesima mostra pomologica del Verbano Cusio Ossola organizzata dalla cooperativa Il Sogno in collaborazione con Europarc, Lo pan nero, Terraviva e le Aree Protette dell'Ossola.

La manifestazione inizierà alle 10: sarà possibile ammirare le collezioni pomologiche con l'esposizione di antiche varietà del biellese a cura del ricercatore Marco Maffeo, la collezione di pere dell'Ippsar di Fossano, la collezione di nuove varietà dell'Istituto Fojanini di Sondrio, quelle dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, della Scuola agraria di MIoprio e le antiche varietà del Verbano Cusio Ossola a cura della Cooperativa Il Sogno.

Alle 10.30 è in programma la visita guidata ai frutteti della Cooperativa, accompagnati dall'agrotecnico Antonello Bergamaschi mentre alle 11.30 si svolgerà il lavoratorio sulle api curato dall'Alveare Ossolano. Si parlerà del funzionamento della società perfetta delle api, dei ruoli e dell'habitat, del rapporto api/apicoltore. Sarà presentato anche l'idromele della Val d'Ossola, la bevanda alcolica fermentata che nasce dal miele.

Durante la mattinata sarà in funzione anche il nuovo impianto semiautomatico di trasformazione della frutta con dimostrazione di spremitura e confezionamento in box, in collaborazione con l'associazione TerraViva. Si potrà pranzare in compagnia con la polentata, e poi il pomeriggio proseguirà con il laboratorio sui cereali con dimostrazione di pulitura e battitura. Per tutta la giornata sarà operativo un mercato agricolo dove sarà popssibile acquistare zafferano ossolano, miele ossolano, patate di Montecrestese e mele.

Vi sarà anche il banco dei semi: chiunque potrà portare semi, talee, bulbi autoprodotti, comprati, ricevuti o raccolti di fiori, piante aromatiche, ortaggi e scambiarli con gli altri partecipanti.