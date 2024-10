Fuori di Zucca: tutto pronto per l'appuntamento più atteso dell'autunno

Oggi e domani torna una delle manifestazioni più attese dell’anno a Santa Maria Maggiore: Fuori di Zucca, che quest’anno giunge alla sua 19esima edizione. Invariata la formula, una vera e propria festa degli orti e dei sapori autunnali, abbinata ad eventi, degustazioni, musica, giochi di strada, menù speciali, mostre e allestimenti.

Imperdibili gli allestimenti scenografici tra vie e piazze di Santa Maria Maggiore, in cui protagoniste saranno le zucche, a centinaia, multicolori e di mille forme. Immancabile, nel pomeriggio di sabato e in tutta la giornata di domenica, il mercatino della terra, in piazza Risorgimento, con i profumi degli orti d’autunno e dei boschi di montagna: verdura, frutta, erbe aromatiche, formaggi, dolci e altre prelibatezze autunnali da acquistare in un autentico mercatino a km0. I più golosi potranno contare sui menù a tema proposti dai ristoranti del paese, in cui degustare le specialità autunnali, tra tradizione e innovazione. E ancora concerti, speciali installazioni artistiche, mostre, laboratori, strumenti musicali ricavati dalle zucche, degustazioni a base di zucca e di caldarroste, spettacoli, giochi di strada e gran finale con la svendita delle zucche e dei frutti autunnali al... peggior offerente.

In caso di maltempo, Fuori di Zucca sarà rimandato al fine settimana del 26 e 27 ottobre. Di seguito il programma completo della manifestazione.

Oggi, sabato 19 ottobre

Per tutta la giornata: area giochi e letture per i bambini nel parco di Villa Antonia, allestimenti dedicati alle zucche nel centro storico, mostra “Vasi e vasellami” nella serra della Casa del Profumo.

Ore 11.00 – Casa del Profumo: presentazione del libro “Zucca…un mondo da scoprire” con testi di Maria Cristina Pasquali e Ferdinando Musso e fotografie di Carlo Bava. A seguire inaugurazione della mostra fotografica diffusa “Zucca” di Carlo Bava.

Dalle 15.00 alle 18.00 – largo Alpini: esposizione e dimostrazioni delle zucche sonore dell’artigiano del suono Danilo Raimondo. Piazza Risorgimento: mercatino della terra e castagne in brascariola con il gruppo alpini, stinchett classici e aromatizzati alla zucca.

Dalle ore 16.00: jukebox della poesia, poesie itineranti recitate ai passanti.

Ore 16.30 – largo Alpini: performance musicale con Domenico Ciano dal titolo “Sinfonie ecologiche”.

Domani, domenica 20 ottobre

Per tutta la giornata: area giochi e letture per i bambini nel parco di Villa Antonia, allestimenti dedicati alle zucche nel centro storico, mostra “Vasi e vasellami” nella serra della Casa del Profumo, mostra fotografia diffusa “Zucca” di Carlo Bava.

Dalle 10.00 – largo Alpini: esposizione e dimostrazioni delle zucche sonore dell’artigiano del suono Danilo Raimondo. Piazza Risorgimento: mercatino della terra e castagne in brascariola con il gruppo alpini.

Ore 10.30 – parco di Villa Antonia: spettacolo di percussioni e tip tap “Mr. Ritmo” con Domenico Ciano.

Dalle 11.00 a fine pomeriggio – piazza Risorgimento: stinchett classici e aromatizzati alla zucca. Musica itinerante con la jazz band “Lucky Peppers” e jukebox della poesia. Degustazione di birra artigianale a km 0 con l’associazione Pirates of Rock.

Dalle 12.00 alle 13.00 – piazza Risorgimento: degustazione di crema di zucca preparata dal ristorante Le colonne a cura dell’associazione Pirates of Rock.

Ore 14.30 – scuola di belle arti Rossetti Valentini: “Zucche a lume di candela”, laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni a cura di Alessia Dresti (informazioni e prenotazioni segreteria@fondazionerossettivalentini.it)

Ore 15.30 – parco di Villa Antonia: spettacolo “Cose da orso” di e con Sara Tadina e Laura Rullo.

Dalle 15.30 fino a esaurimento prodotti – piazza Risorgimento: svendita al “peggior offerente” delle zucche e della frutta e verdura utilizzata negli allestimenti.