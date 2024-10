Corsa alla falsa cittadinanza in Veneto. Il fenomeno era già scoppiato nel Vco

‘’Travolti da richieste, documenti incompleti o addirittura falsi e minacce di ricorsi legali’’. E’ l’sos che parte da alcuni comuni del Trevisano alle prese con un fenomeno già affiorato nel Verbano Cusio Ossola alcuni anni fa. Quello delle richieste di molti brasiliani di avere la cittadinanza, per discendenza. Un’azione che però nasce da certificati di nascita falsificati e da riferimenti ad avi inesistenti.

Lo riporta in questi giorni ‘’Il Gazzettino’’ che rimarca come alcuni Comuni veneti ‘’abbiano presentato un esposto alla Procura di Treviso, inviandolo anche al ministero degli Esteri, alla Prefettura e a due consolati. Proprio in questi ultimi due, quello di Curitiba, capitale dello Stato del Paraná in Brasile, e quello di Stoccarda in Germania, cittadini brasiliani avevano presentato certificati di stato civile falsi’’. Ad accorgersi della documentazione falsa sono stati gli uffici comunali, che hanno avviato controlli su residenze e ospitalità fasulle.

Il fenomeno era scoppiato anche nel Verbano Cusio Ossola dove alcuni brasiliani avevano ottenuto con l’inganno la cittadinanza italiana. Era scattata una operazione della Polizia che aveva fatto scattare le manette ai polsi di 7 persone e messo sotto esame 800 le pratiche di cittadinanza. I ’’furbetti ‘’ inducevano in errore i pubblici ufficiali delle anagrafi comunali per ottenere la cittadinanza italiana. Ora il 2019 e tutto era partito allora dall’ufficio anagrafe di Santa Maria Maggiore che aveva segnalo il fenomeno. E poi, successivamente, aveva dato il via a diverse revoche della cittadinanza italiana ai brasiliani che, stando all’operazione Super Santos condotta dalla questura del Vco, sono stati iscritti in modo irregolare nel registro di stato civile di 35 Comuni della nostra provincia e dell'alto novarese.