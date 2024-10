Ritrovato nella notte l'83enne disperso nei boschi di Mozzio

È stato ritrovato nella notte nei boschi di Mozzio, nel comune di Crodo, dai soccorritori l’ottantatreenne che si era allontanato nella serata di ieri da una struttura alberghiera assistenziale e che non aveva fatto rientro. L’ultimo avvistamento dell’uomo è stato verso le 13.30 del pomeriggio. Il dispositivo di soccorso è stato attivato attorno alle 20.00 di ieri ed ha coinvolto vigili del fuoco di Verbania e volontari di Baceno, Soccorso Alpino civile e militari del Soccorso Alpino della guardia di finanza. Da Torino unità di cinofile dei vigili del fuoco hanno battuto i sentieri che da Mozzio arrivano a Crodo e determinante è stato l’intervento dei droni dei vigili del fuoco che, con apparecchiature specifiche dotate di termocamere, sono riusciti ad individuare l’uomo. Il recupero dalla zona impervia e il trasporto in zona sicura si è concluso alle prime luci dell’alba, quando i soccorritori hanno affidato l’uomo alle cure dei sanitari per essere accompagnato in ospedale.