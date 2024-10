Prorogati in Piemonte i termini per l’iscrizione ai concorsi per le scuole

C’è tempo fino al 4 novembre per iscriversi ai concorsi per le scuole banditi dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Il termine è infatti stato prorogato di una settimana per agevolare un’ampia partecipazione di istituti. Dalla scorsa edizione i concorsi sono gestiti tramite procedura informatica MOOn, soluzione open source che costruisce moduli on line, che si farà carico della raccolta dei dati inseriti durante la fase di presentazione delle domande.

In palio per i vincitori ci sono viaggi premio di istruzione nelle città sedi delle istituzioni italiane ed europee e in alcuni dei luoghi legati alle persecuzioni contro gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e ai massacri delle foibe.

I temi proposti potranno essere affrontati secondo varie modalità: elaborati scritti, ma anche video, podcast, cortometraggi, fotografie oppure gli studenti potranno partecipare a una gara di dibattito.

Il “Progetto di storia contemporanea”, alla 44° edizione, promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione, propone una riflessione sulla storia del Novecento. Due i viaggi premio: Trieste e Caporetto, con visita alla Risiera di San Sabba e alla Foiba di Basovizza; Berlino, con visita anche al campo di concentramento di Ravensbrück.

“Diventiamo cittadini europei”, alla 41° edizione, promosso dalla Consulta regionale europea, intende ampliare la conoscenza dei diritti connessi alla cittadinanza europea. I vincitori visiteranno la sede del Parlamento europeo a Bruxelles e la città di Maastricht, dove fu firmato il trattato che diede il via al processo di unificazione politica europea.

Infine il concorso “Ambasciatori del Consiglio regionale”, alla sua 8° edizione, mira a formare gli studenti sui temi promossi dal Consiglio - legalità e uso responsabile del denaro, salute e prevenzione, ambiente e transizione digitale, diritti umani e lotta alle discriminazioni, bullismo e cyberbullismo – affinché trasmettano ad altri giovani le conoscenze acquisite. Il viaggio premio sarà a Roma, con visita a Senato, Quirinale e alla sede dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede.

Le iniziative sono consultabili nel dettaglio all'indirizzo https://lc.cx/zcMuIE