Orientamento scolastico: tre incontri in Ossola per accompagnare famiglie e studenti nella scelta del futuro

Scegliere la scuola superiore è un passaggio importante e spesso complesso, che richiede tempo, consapevolezza e sostegno. Per aiutare famiglie e studenti in questo momento decisivo, l’équipe territoriale Obiettivo Orientamento Piemonte del Vco, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, promuove un ciclo di otto incontri informativi dedicati all’orientamento scolastico.

Gli appuntamenti, rivolti alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, si terranno in diverse sedi del territorio ossolano, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti. Ogni incontro seguirà la stessa struttura e gli stessi contenuti, permettendo alle famiglie di scegliere la data e il luogo più comodi.

Durante gli incontri verranno illustrati i percorsi di istruzione e formazione professionale offerti dalle scuole e dalle agenzie formative locali, il funzionamento del sistema regionale di orientamento, le iniziative territoriali come i Saloni dell’Orientamento e le giornate di scuola aperta, oltre a una riflessione sui principali temi dell’educazione alla scelta.

L’obiettivo è fornire strumenti utili per accompagnare i ragazzi e le ragazze verso un percorso formativo coerente con le proprie attitudini e aspirazioni. Il primo appuntamento è fissato per il 14 ottobre alle 17.30 presso l’Istituto Comprensivo “Bagnolini” di Villadossola, seguito dal secondo incontro il 15 ottobre alle 17.30 alla Scuola Media “Floreanini” di Domodossola.

Il ciclo proseguirà poi il 21 ottobre alle 17.30 presso l’Istituto Comprensivo “Testore” di Santa Maria Maggiore. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la compilazione di un modulo di iscrizione online disponibile al link. Gli organizzatori sottolineano come il ruolo della famiglia sia cruciale in questo percorso: “Accompagnare i figli nella scelta della scuola superiore significa aiutarli a riconoscere i propri interessi, a valorizzare le proprie capacità e a compiere una decisione informata e serena”.