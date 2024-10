Un fine settimana di balli e divertimento a Druogno

Si preannuncia un fine settimana ricco di appuntamenti a Druogno, tra musica, balli e buon cibo.

Si inizia venerdì 25 ottobre con “Vai col liscio!”, una serata di ballo liscio con il duo Arcobaleno in programma alle 21.00 al cinema parrocchiale. L’iniziativa è organizzata dagli Amici del Ballo, che propongono serate danzanti ogni venerdì sera; una volta al mese, poi, è prevista la musica dal vivo, come per questo primo appuntamento (in questi casi, l’ingresso ha un costo di 5 euro).

Sabato 26 ottobre, invece, è il momento di “4 castagne in piazza”, in programma a partire dalle 14.30 ad Albogno. Un pomeriggio in compagnia per gustare castagne, stinchett e vin brulè.