Il sindacato pensionati scende in piazza a Torino: presente anche Cgil Novara Vco

Giovedì 31 ottobre si tiene a Torino una manifestazione indetta dal sindacato dei pensionati italiani Spi Cgil, al quale partecipa anche Cgil Novara e Vco. I pensionati, e non solo, in partenza per il capoluogo piemontese sono numerosi: ben quattro pullman, con le adesioni in aumento di giorno in giorno.

I temi principali della manifestazione sono la perdita di potere d’acquisto delle pensioni, un fisco ingiusto che tutela chi evade ai danni di chi paga, le carenze sanitarie e gli investimenti insufficienti, la poca attenzione verso le persone non autosufficienti. Il tutto si inserisce nelle mobilitazioni della Cgil contro l’autonomia differenziata, referendum sul lavoro, contro il Ddl sicurezza e contro le scelte operate in legge di bilancio.