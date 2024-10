Tris di vittorie per la Findomo Pediacooph24: dominio a Vercelli

Tris consecutivo di vittorie per la Findomo Pediacooph24. Domodossola ieri ha dominato in lungo ed in largo sul parquet di Vercelli: netto il divario tra le due squadre, testimoniato dal 56-76 finale. Ossolani che, senza Carusi, con Cerutti e Realini in serata "normale", hanno trovato un Baldini in grande spolvero, autore di 16 punti.

In doppia cifra anche Donaddio a 15, Frank a 14 ed il totem Clerici con 12 punti. "Partita mai in discussione, siamo stati bravi ad approcciarla nel giusto modo, prendendo subito il comando delle operazioni. Siamo sempre stati in vantaggio ed il margine già a metà gara era rassicurante, abbondantemente in doppia cifra. Dobbiamo proseguire così, consapevoli che questo campionato con questa formula e con tutti questi impegni sarà duro da gestire. Noi puntiamo a fare il meglio, lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo" - cosi il presidente Guerra.