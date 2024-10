Ubriaco al volante provoca un incidente con la figlia minorenne a bordo

I Carabinieri della Stazione di Varzo hanno denunciato un 42enne residente in Ossola per guida in stato di ebrezza, dopo che l’uomo, sabato notte, all’altezza della galleria di Montecrestese sulla statale 337 era rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo. A bordo dell’auto c’era anche la figlia minorenne, quando il padre, alla guida del mezzo in stato d’ebrezza e con le condizioni meteorologiche decisamente pessime, ha perso il controllo della propria autovettura ed è uscito fuori strada finendo la corsa contro un muro.

Fortunatamente sia il padre che figlia non hanno riportato ferite nell’impatto e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Quando i militari della stazione di Varzo sono giunti sul posto, l’uomo è apparso palesemente alterato dall’abuso di alcolici e, sottoposto alla prova ettilometrica ha palesato un valore di 2,20 g/l, oltre quattro volte il limite consentito. L’alto tasso alcolico riscontrato all’uomo ha comportato non solo il ritiro della patente di guida e la denuncia alla Procura della Repubblica di Verbania, ma anche il sequestro dell’auto per la successiva confisca.