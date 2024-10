Nasce alla Noga il ''Museo del tempo''

La Noga, la frazione alta di Villadossola, si prepara per la serata del dialetto e delle tradizini di una volta, che si terrà il 9 novembre ritorna.

‘’Facciamo un invito caloroso a partecipare, sia perché quest’anno vogliamo commemorare il 25° anniversario della morte del poeta Armando Tami, sia perché per l’occasione questa serata è stata organizzata in una location storica d’eccezione’’ spiegano gli organizzatori della serata che prenderà il via alle 18.30 con l’inaugurazione del Museo del tempo.

‘’E’ lo spazio dove potrai fare un viaggio nel passato attraverso una raccolta di oggetti che raccontano la vita di chi ha vissuto su questo territorio qualche anno prima di te – dicono alla Noga - . Questa collezione è frutto della passione di Giulio Tonelli, grande amante della nostra zona, che ha dedicato il suo tempo a recuperare e preservare tanti preziosi frammenti di storia e del lavoro di tanti volontari che hanno rinnovato i locali e curato l’esposizione’’.

La serata prosegue con la lettura di tutte le poesie in concorso e con la premiazione del vincitore.