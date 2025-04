Villadossola celebra il 25 aprile

Villadossola celebrerà la ricorrenza del 25 aprile, anniversario della liberazione, con una cerimonia che prenderà il via alle 9.30 in piazza Repubblica con il concentramento di autorità, associazioni e cittadini. Da qui prenderà il via alle 10.00 il corteo per le vie della città, accompagnato dalla Filarmonica di Villadossola. Alle 10.30 al parco della Rimembranza vi sarà la commemorazione ufficiale da parte delle autorità presenti.

A seguire un piccolo rinfresco presso la Soms, Circolo reduci combattenti e partigiani in via Marconi.