Maltempo, inizia la conta dei danni causati da frane ed esondazioni

Ha preso ufficialmente il via nelle scorse ore la conta dei danni causati su tutto il territorio del Vco dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia prima di Pasqua. Sono infatti in corso i sopralluoghi, da parte degli esperti, in tutte le zone in cui il maltempo ha causato frane ed esondazioni: dopo i primi rilievi da parte dei tecnici dei comuni e della provincia, infatti, bisognerà attendere il responso dei funzionari della regione Piemonte (o di Anas, nel caso di strade di sua competenza) per capire a quanto effettivamente ammonteranno i danni. Secondo gli amministratori, comunque, si tratterà di diversi milioni di euro, se si considera tutto il territorio provinciale.

Per quanto riguarda le strade di competenza della provincia, il presidente Alessandro Lana fa sapere che ci si sta occupando prima di tutto delle zone della Val Strona e della Valle Anzasca, che versano in una situazione di massima urgenza. Anche in questo caso sono in corso i sopralluoghi dei tecnici della regione, che dovrebbe finanziare – insieme alla provincia stessa – i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei versanti. Nel caso della Val Strona, la provinciale rimane chiusa, ma è stata istituita una viabilità alternativa; in Valle Anzasca, invece, la strada non è ancora percorribile, tanto che anche le scuole sono state chiuse.

Lo stesso iter vale per i singoli comuni impegnati nei rilievi per quantificare i danni causati dal maltempo. Tra questi, quelli maggiormente colpiti sono Villadossola e Beura Cardezza, dove si sono verificate diverse frane, smottamenti ed esondazioni. I tecnici dei comuni hanno già effettuato le proprie verifiche, e in queste ore sono in corso i sopralluoghi da parte della regione.