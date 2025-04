Maltempo, Villadossola tra le zone più colpite: nuovo smottamento in via Murata FOTO E VIDEO

Tra i numerosi comuni colpiti dalle forti piogge di questi giorni, quello di Villadossola è certamente quello che ha riportato i danni più ingenti. Le precipitazioni torrenziali hanno causato frane, smottamenti e allagamenti in diverse zone della città. L'ultimo episodio si è verificato questa mattina: una frana si è staccata in via Murata, bloccando la strada.

Tra le più zone colpite, già dalla giornata di ieri, le frazioni di Tappia e Valpiana: nella serata di ieri, mercoledì 16 aprile, una ventina di persone sono state evacuate. “Siamo intervenuti immediatamente – spiega il sindaco Bruno Toscani – e in accordo con i vigili del fuoco abbiamo deciso di far evacuare i residenti, che sono scesi con le loro auto scortati dagli stessi vigili del fuoco”. I cittadini sono stati accompagnati nella sala consiliare del municipio per capire come affrontare la situazione: alcuni sono stati ospitati nelle case di parenti e amici, mentre chi non aveva questa possibilità è stato ospitato all’albergo Emiliana.

Un ulteriore smottamento, fa sapere il primo cittadino, si è verificato in via Croppo, dove il rio è esondato trasformando la strada in un vero e proprio fiume. I mezzi del comune sono intervenuti prima dell’alba per creare uno sbarramento che impedisce all’acqua di invadere nuovamente la strada. In via precauzionale il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada; i residenti possono transitare esclusivamente a piedi tramite la mulattiera.

Nelle prossime ore è atteso una diminuzione delle precipitazioni ed è dunque previsto un sopralluogo con un geologo per valutare la situazione. “Al momento non siamo in grado di dire quando i cittadini sfollati potranno tornare nelle proprie case. Quando smetterà di piovere le persone potranno raggiungere le case a piedi, ma per il transito in auto dovremo aspettare il sopralluogo”, spiega Toscani. Che esprime preoccupazione per gli ingenti danni che l’ondata di maltempo ha causato su tutto il territorio comunale. Diversi allagamenti si sono verificati anche in alcune cantine in via Rovaccio, mentre una persona è stata evacuata dalla propria abitazione in via Zonca in via precauzionale a causa del preoccupante livello del torrente Ovesca.

In diverse rioni della città intanto il maltempo ha causato problemi. ''Esce acqua sporca dai rubinetti di casa'' dopo sia nella zona Peep, che in centro.

Preoccupazione a Tappia, la frazione alta che è stata evacuata con quella di Valpiana

‘’Un grave danno. Avevo 90 prenotazioni per Pasqua. Già stanno arrivando le disdette’’. Così parla Corrado Zaretti, titolare della Cantina di Tappia, colpita duramente dal maltempo che ha causato seri danni alla strada. La Cantina, oltre a produrre vino, ha anche uno spazio ristorante, attività nate dall’iniziativa imprenditoriale del titolare ma soprattutto dall’idea venuta anni fa al padre Romano, per anni sindaco di Villadossola.

‘’E’ un bel disastro, sto cercando una soluzione ma non è facile – commenta Corrado Zaretti – Sto pensando ad un servizio navetta perché qui a Tappia ho una navetta per il trasporto ma non so se per questioni di sicurezza me lo lasceranno fare’’.

Ma preoccupano i danni al collegamento. ‘’La strada è andata via in quattro punti –dice – in due punti giù a Valpiana, sul rio e vicino a casa Canova. E in altri due posti sopra, prima dopo la sbarretta di Valpiana a e poi prima del parcheggio di Tappia dove sono franati 4 metri di muro causando un grosso buco’’.