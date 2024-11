Non rientra in carcere dopo il permesso di lavoro, arrestato in stazione a Domodossola

Nei giorni scorsi personale del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola durante gli ordinari servizi di controllo predisposti nell'ambito delle loro attività di competenza, rintracciava presso la stazione internazionale di Domodossola un cittadino di nazionalità rumena, senza fissa dimora. Dal controllo emergeva che l'uomo, detenuto presso la casa circondariale di Ivrea con permesso al lavoro esterno, non aveva rispettato la prescrizione del rientro presso l'istituto di pena entro le ore 19.30. Alla luce di quanto accertato dal personale della Polizia di Stato, veniva quindi tratto in arresto per il reato di evasione e, al termine delle incombenze di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Verbania, veniva nuovamente associato alla casa circondariale torinese.