Al via IT-Wallet per la patente digitale e tessera sanitaria sull’app IO

In un passo significativo verso la digitalizzazione dei documenti, da oggi i cittadini italiani possono caricare la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria e della Carta europea della disabilità sull’app IO. Questa innovazione è attualmente disponibile per i primi 50.000 utenti, segnando l’inizio del Sistema IT-Wallet, un progetto che mira a semplificare e modernizzare l'accesso ai servizi pubblici.

I nuovi documenti digitali possono essere utilizzati al posto delle versioni fisiche, ma inizialmente solo per interazioni offline. Ad esempio, la patente di guida potrà essere mostrata durante i controlli delle forze dell'ordine, mentre la tessera sanitaria garantirà l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. La Carta europea della disabilità conserverà gli stessi diritti della sua controparte fisica.

Per ottenere questi documenti, gli utenti selezionati riceveranno un messaggio all’apertura dell’app IO. Dopo aver effettuato l'accesso tramite Spid o Cie, sarà possibile seguire le istruzioni per aggiungere i documenti al proprio portafoglio digitale. Mentre l’abilitazione della tessera sanitaria avviene immediatamente, per la patente è richiesto un breve periodo di attesa per i controlli necessari da parte della Motorizzazione civile.

Una volta abilitati, i documenti digitali saranno facilmente accessibili nella sezione "portafoglio" dell’app. Gli utenti potranno mostrare il Qr code associato alla patente per verificarne l’autenticità, mentre la tessera sanitaria presenterà un codice a barre utilizzabile in farmacia o negli ospedali.

Questa funzionalità, testata nei mesi precedenti, sarà gradualmente estesa a un numero crescente di utenti: il 6 novembre saranno attivate ulteriori 250.000 utenze, e a partire dal 30 novembre, il servizio sarà aperto a un milione di cittadini. Entro il 4 dicembre, tutti gli italiani potranno caricare i propri documenti digitali.

È importante sottolineare che l'uso dei documenti digitali non è obbligatorio; i cittadini possono continuare a utilizzare i documenti fisici se lo desiderano.