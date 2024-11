Un musical che racconta le donne "Dolcemente complicate"

Un musical originale, recitato e ballato dal vivo, dedicato alle donne e contro la violenza sulle donne: sabato 23 novembre alle 20.45 al Teatro La Fabbrica andrà in scena "Dolcemente complicate", diretto da Elena Colombo e organizzato da Gente del Sud con la Koks Company.

Un musical adatto a tutta la famiglia che racconta la storia di Anna, delle sue amicizie, dei suoi amori e con un'importante riflessione sul tema della violenza. Il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione Terra Donna e a Ossola Amica dell'Ugi. Il biglietto ha un costo di 20 euro e per info e prenotazioni sarà possibile contattare per la zona Verbania/Cusio il 340/9963315 e per la zona Ossola il 346/7499771.