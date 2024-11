Un novembre ricco di iniziative per La Cinefoto

Dopo una pausa in occasione del ponte di Ognissanti, da venerdì 8 novembre ripartono le serate organizzate dal gruppo fotografico ossolano La Cinefoto nella sua sede in via Paolo della Silva.

Il primo appuntamento è in programma per l’8 novembre alle 21.00 con una serata tecnica con Monica Pelizzetti, tutor fotografico Fiaf. Il tema è la lettura della fotografia, per approfondire i livelli di comprensione e di analisi dell’immagine. L’incontro sarà introdotto dalla proiezione dell’audiovisivo “La Scintilla”, dove la decadenza, il mistero e il fascino di un luogo abbandonato stimolano lo spirito romantico e la scintilla di un’energia che rimanda alla memoria di momenti felici.

Si prosegue poi venerdì 15 novembre alle 21.00 Massimo Stringara presenta tre diverse opere. La prima è “Cuore di pietra”, un’anticipazione della nuova mostra organizzata dall’associazione Kiwanis a Palazzo San Francesco, in cui pittori e scultori vengono ritratti insieme alle loro opere. “Spazzacamino!!!” è invece una raccolta di fotografie che ritraggono l’annuale raduno internazionale degli spazzacamini della Val Vigezzo, mentre “Urbex Locale” racconta una delle passioni dell’artista in chiave ossolana.

Venerdì 22 novembre, sempre alle 21.00, è il turno di Luca Bertoldi con “I muri custodi”, un viaggio fotografico nel cuore del primo Centro Nazionale di Idroterapia; “Scheletri attraverso la storia”, che racconta luoghi ancora ricchi di fascino tra le Valli biellesi e non solo; “Frenare di sinistro”, con immagini di motori rombanti; “Domo”, che racconta la città vista da un nuovo residente che cerca di conoscere le sue vie.

Infine, venerdì 29 novembre alle 21.00 “La Cinefoto presenta…”, un’anteprima dedicata al concorso nazionale fotografico “Città di Domodossola” dedicato a Mario Ruminelli.