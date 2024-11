La Polizia locale domese sperimenterà i taser per 6 mesi

Ieri sera il consiglio comunale ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza e di due consiglieri di minoranza: Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia e Maria Elena Gandolfi della Lega, il regolamento per la dotazione della pistola elettrica alla polizia locale. Si sono astenuti i consiglieri del Pd Ettore Ventrella e Claudio Miceli.

Grazie a una modifica ad un decreto di legge fino al 31 dicembre 2024, anche i comuni con meno di 20 mila abitanti possono utilizzare in via sperimentale questo dispositivo, classificato come arma non letale, che fa uso dell’elettricità per impedire il movimento della persona colpita facendone contrarre i muscoli. La scossa non può durare più di 5 secondi.

"La commissione consiliare competente si è già espressa sull'argomento, intendiamo avviare la sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici – ha spiegato il sindaco Lucio Pizzi - con l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza urbana".

Il comandante Marco Brondolo, intervenendo al consiglio comunale, ha spiegato di essersi laureato con una tesi sull'uso legittimo delle armi e di avere a cuore il contesto degli strumenti per la sicurezza degli operatori. La fornitura prevede la dotazione di due armi e la formazione di 5 operatori per un costo di circa 15 mila euro. La sperimentazione sarà di 6 mesi.

In apertura del consiglio il presidente Marco Bossi ha invitato l'assemblea ad osservare con un minuto di silenzio per esprimere vicinanza alla popolazione di Valencia per i tragici fatti causati dagli eventi alluvionali. Bossi ha ricordato anche i 30 anni dell'alluvione che sconvolse il Piemonte e ancora le recenti alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna.

Sempre durante il consiglio è stata votata una variazione di bilancio. Il consiglio ha poi votato all'unanimità l'adesione da parte del Comune alla comunità di lavoro Regio Insubrica. Votata anche la presa d’atto e l’adozione degli elaborati della proposta di progetto preliminare della variante strutturale aggiornati in seguito ad approfondimenti introdotti nel regolamento regionale.