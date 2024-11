Domo nella Regio Insubrica, passa all’unanimità la richiesta della Lega

La Lega esprime grande soddisfazione per l'approvazione unanime, durante il Consiglio Comunale di ieri sera, della mozione per l'adesione alla Comunità di Lavoro Transfrontaliera "Regio Insubrica".

“Accogliamo con piacere questa decisione, che rafforza la cooperazione con i territori vicini e amplia le opportunità di sviluppo per cittadini e imprese locali " - commenta la consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi -. "La Regio Insubrica è una comunità che unisce realtà italiane e svizzere dell’area insubrica, con l’obiettivo di promuovere progetti di sviluppo sostenibile, valorizzare il patrimonio culturale e storico comune e incentivare la collaborazione economica e sociale. L’adesione del Comune di Domodossola a questa rete di istituzioni e associazioni rappresenta un’occasione preziosa per partecipare a iniziative condivise e accedere a finanziamenti europei e risorse per la cooperazione transfrontaliera. Questi partenariati favoriranno progetti nei settori del turismo, della cultura e delle infrastrutture, con l’obiettivo di stimolare una crescita sostenibile e un’integrazione più forte tra le comunità di confine.”

Gandolfi sottolinea inoltre l'importanza della presenza del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte, Alberto Preioni, che fa parte dell’Ufficio di Presidenza della Regio Insubrica. "Questa rappresentanza istituzionale rafforza ulteriormente la voce del nostro territorio all’interno della comunità transfrontaliera, agevolando il dialogo e la cooperazione diretta tra le varie istituzioni coinvolte".