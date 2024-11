Tenta il suicidio con i gas di scarico dell'auto, salvato da un passante

Un uomo di sessanta anni, residente in provincia, nella tarda mattinata di ieri ha tentato di suicidarsi inalando i gas tossici della sua autovettura. Il fatto è successo in un’area boschiva della bassa Ossola, raggiunta dall’uomo con la sua utilitaria e, una volta individuata un’area appartata all’interno del bosco, ha collegato il tubo di scarico dell’autovettura con un tubo di gomma all’abitacolo dell’autovettura.

Provvidenziale è stato il passaggio proprio in quella zona del bosco di un uomo che, accorgendosi della presenza dell’autovettura accesa e scorgendo il tubo di gomma che dal tubo di scarico arrivava all’abitacolo, interveniva, aprendo la portiera e interrompendo l’intento suicida. Sul posto allertati sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario e i carabinieri della locale Stazione Carabinieri di Premosello Chiovenda.

Il sessantenne soccorso è stato trasportato all’Ospedale di Domodossola e non versa in pericolo di vita, non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato l’uomo ad attuare il gesto anticonservativo.