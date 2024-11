Al Rosmini una giornata dedicata a don Tullio Bertamini

Proseguono, a Domodossola, le iniziative per celebrare il centenario dalla nascita di don Tullio Bertamini, una delle figure più significative della storia e della cultura domese. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 9 novembre, con una giornata dedicata all’illustre studioso ossolano.

Si inizia alle 11.30 con la messa celebrata, nella cappella del collegio Rosmini, da don Mario Adobati, padre provinciale dei Rosminiani. Alle 15.30, poi, la cerimonia di intitolazone del teatro del collegio come “Auditorium Tullio Bertamini”, con testimonianze e ricordi sulla figura di don Bertamini, sacerdote rosminiano, insegnante, storico, archeologo, studioso e illustratore dell'Ossola. a seguire la presentazione del libro “Studi ossolani in memoria di Tullio Bertamini”.

Fino al 10 novembre è inoltre visitabile la mostra intitolata “Colligere fragmenta – Storia e storie ossolane”, allestita al collegio Rosmini.