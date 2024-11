La Findomo Pediacooph24 non si ferma più: quinta vittoria consecutiva

Non si ferma più la Findomo Pediacooph24. Nell'anticipo di Paruzzaro, vittoria consecutiva numero cinque per i ragazzi di Fabbri, che si sono imposti per 90-80. Partenza a razzo, 26-9 nel primo quarto, poi la risposta novarese, con i Vikings che a fine terzo quarto sono arrivati fino al meno 5 prima del nuovo allungo ossolano.

Artefici del successo i magnifici due, alias Matteo Donaddio e Maurizio Realini, autori rispettivamente di 26 e 21 punti. Bene anche Nagini, in doppia cifra, ma nel complesso la Cestistica ha dimostrato solidità e maturità su un campo tradizionalmente ostico. In attesa poi del recupero contro Borgomanero, Domo continua ad essere in seconda posizione: chi vuole vincere, quest'anno dovrà necessariamente fare i conti con Maestrone e compagni.