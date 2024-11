Le organizzazioni sindacali Anaao Assomed, Cimo Fesmed, Nursung Up hanno indetto uno sciopero nazionale previsto per la giornata del 20 novembre, che riguarderà il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e delle professioni sanitarie, nonché gli infermieri e tutto il personale sanitario non medico.

L’Asl Vco, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, garantirà il funzionamento dei servizi sanitari essenziali.