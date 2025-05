Sanità, Berio: "La regione assuma una decisione responsabile sull'ospedale unico"

"Quando i figli litigano, i genitori decidono e prendono posizione. La regione, dopo il parere ministeriale, che è chiarissimo e non interpretabile, ha un compito: quello di scegliere dove ubicare il nuovo ospedale baricentrico del territorio. Il parere dei tecnici non lascia spazio ad interpretazioni: c'è spazio per un solo ospedale, con un solo dea, con reparti collegati per risolvere criticità ed acuzie. Il resto sono solo chiacchiere, demagogia e campagna elettorale sulla pelle dei cittadini". Così il sindaco di Omegna, Daniele Berio, sulla sanità del Vco. “Quel che non capisco è il perchè del ritardo di questa comunicazione, visto che il parere da Roma era arrivato a febbraio: qualcuno ce lo dovrà spiegare perchè si sono persi tre mesi. Da parte mia, sono disponibile a qualsiasi ubicazione baricentrica tra la piana dell'Ossola e Gravellona: non mi interessano i cinque km in più o in meno, mi interessa che i cittadini di questo territorio abbiano una struttura moderna, funzionale e seria dove potersi curare. La regione non si metta ad ascoltare sindaci, non si presti a giochi elettorali: assuma semplicemente una decisione responsabile”.