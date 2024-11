Addestramento fluviale alluvionale per i Vigili del Fuoco: esercitazioni a Verbania

Nella giornata di giovedì 7 novembre, i vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale del Comando di Verbania e dal distaccamento di Domodossola, specializzati nel soccorso fluviale alluvionale, hanno organizzato un addestramento provinciale in ambiente fluviale.

A Verbania, in località Ponte del Plusc, sono state simulate manovre di soccorso in acqua tra le quali la movimentazione e il recupero di un pericolante in difficoltà nel letto del fiume San Bernardino. Utilizzati gommoni da rafting e testate attrezzature tecniche specifiche di recente assegnazione.