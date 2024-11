Il mondo del turismo del Vco perde una guida carismatica e lungimirante

E’ mancato la scorsa notte Gian Maria Vincenzi, Presidente di Federalberghi Verbano Cusio Ossola dal 2006, figura carismatica e lungimirante che ha guidato l’Associazione per quasi due decenni. Succeduto a Dario Cattaneo, Presidente onorario e suo predecessore, Vincenzi si è sempre contraddistinto per la sua profonda umanità e visione strategica.

Nonostante la lunga malattia che da tempo limitava i suoi spostamenti, Vincenzi ha continuato a essere una guida per il settore alberghiero e turistico del territorio, affrontando le sfide con ottimismo e determinazione. La sua capacità di risolvere problemi con signorilità e pragmatismo lo ha reso un punto di riferimento insostituibile per colleghi e operatori turistici. Amato e stimato, si è dedicato a promuovere con passione il territorio come “Ambasciatore” delle attività turistiche, con l’obiettivo costante di incrementare le presenze turistiche e favorire lo sviluppo del settore.

Tra le tante qualità che lo hanno contraddistinto: umanità, ironia, ottimismo e una visione lungimirante, doti che lo hanno reso protagonista non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e regionale, grazie agli incarichi di rilievo che gli sono stati affidati. La recente nomina alla guida del Consorzio Maggiore aveva realizzato uno dei suoi grandi sogni: affermare l’offerta turistica del territorio sui mercati internazionali, promuovendo il “brand Lago Maggiore” come un prodotto turistico di prestigio.

Raggiunto questo importante traguardo, Vincenzi si era già lanciato in una nuova sfida: realizzare un Master di “Alta Formazione” a Stresa, coinvolgendo l’intero comparto ricettivo e i partner di lunga data. Anche se la sua presenza ci mancherà enormemente, la sua eredità, il suo esempio e il suo spirito positivo continueranno a ispirare tutti noi. Il Consiglio di Amministrazione di Federalberghi VCO e del Consorzio Maggiore, insieme alle varie Direzioni, si stringono alla famiglia Vincenzi in questo momento di grande dolore, onorando la memoria di una persona che ha dato tanto al territorio e al settore.

Dopo una lunga e difficile malattia, Gian Maria Vincenzi ci lascia, ma il suo ricordo e la sua forza rimarranno con noi. Lo salutiamo con il suo immancabile sorriso e con la sua espressione più amata: ALEGAR!