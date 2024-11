Canoni idrici, il presidente della provincia Lana convoca i sindaci del Vco

Il presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola Alessandro Lana interviene nuovamente sui possibili tagli, da parte della regione Piemonte, ai canoni idrici. E lo fa per comunicare un importante appuntamento con tutti i sindaci del territorio:

“Ho convocato per giovedì mattina un'assemblea dei sindaci dove spiegherò ai colleghi le ragioni per cui ho sollevato delle preoccupazioni in merito alla possibilità che sui canoni idrici vi possano essere, da parte della regione Piemonte, dei tentativi di revisione delle quote di ripartizione rispetto a quanto riconosciuto finora”, spiega Lana.

Che prosegue: “Sicuramente questo sarà un primo passo per condividere con i sindaci un deliberato che vada a rimarcare con forza che i proventi dei canoni idrici non sono un regalo ma una conquista (parziale conquista, visto che ne vengono riconosciuti solo il 60%) ottenuta con grande fatica dal Vco e che non può minimamente essere messa in discussione adesso che la provincia è uscita dal piano di riequilibrio finanziario”.

“Su questo tema da parte mia non ci saranno colori o bandiere che possano far accettare una eventuale rimodulazione dei canoni, il territorio viene prima di tutto. Iniziamo con questa assemblea dei sindaci per un primo passo istituzionale che vada a porre dei paletti ben precisi e poi vedremo strada facendo tutto ciò che sarà eventualmente necessario fare per tutelare il nostro territorio. Spero comunque – conclude il presidente Lana - che queste mie preoccupazioni vengano smentite dai fatti, diversamente la provincia rischia seriamente di finire in una situazione di stallo”.