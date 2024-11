Canoni idrici, Titoli: "Classe politica ridicola, si riparta da qui per cambiare il destino del territorio"

Anche Davide Titoli, ex segretario provinciale di Fratelli d’Italia, interviene nell’ormai acceso dibattito tra le parti politiche riguardante la decisione – ancora non ufficiale – della regione Piemonte di tagliare i canoni idrici spettanti alla provincia del Vco.

“Erano tutti d'accordo per fare fuori FdI dalle regionali nel Vco – commenta Titoli -. Hanno fatto patti, riunioni, alleanze imbarazzanti...e adesso piangono perché vogliono rimodulare i canoni idrici. Abbiamo una classe dirigente politica ridicola nel Vco, sia nei partiti che nel mondo civico. Bisognerebbe partire da qua – conclude - per cambiare il destino del nostro territorio”.

Va ricordato che lo stesso Titoli, alcuni mesi fa, si era dimesso dalla carica di segretario provinciale di Fratelli d’Italia quando – durante la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Verbania - i vertici del partito avevano scelto di sostenere Mirella Cristina come unica candidata per il centrodestra, insieme alla Lega e a Forza Italia. Alle elezioni regionali, invece, era stato lui il primo a spingere per la candidatura di Angelo Tandurella come consigliere regionale per la nostra provincia.

La vicenda dei canoni idrici sta causando, come già sottolineato da diverse parti politiche, una spaccatura interna al centrodestra, che governa in regione e in provincia. Se da un lato, infatti, molti si dicono contrari alla rimodulazione, dall’altra è emerso come a sostenere questa decisione ci sia proprio un esponente di Fratelli d’Italia. Sembra infatti che l’idea di rivedere lo stanziamento dei canoni arrivi da Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di FdI nel consiglio regionale ed esponente del partito della provincia di Vercelli, che rivendica una parte della cifra a favore della Valsesia.