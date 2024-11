L'inverno è alle porte: temperature in calo e neve in alta quota

Dopo diversi giorni di sole e temperature quasi primaverili, a partire da questa settimana l’inverno inizia a farsi sentire. È infatti arrivata nelle scorse ore la prima neve sulle montagne ossolane e anche nei prossimi giorni sono previste temperature in calo e precipitazioni soprattutto in alta quota.

Secondo quanto riportato da Datameteo, nel corso della settimana, le temperature si abbassano sensibilmente rispetto ai giorni scorsi: le massime si fermano infatti tra i 12 e i 13 gradi, mentre le minime scendono fino a 2-3 gradi.

Se nelle città, come Domodossola e Verbania, sono previste ancora giornate soleggiate o parzialmente nuvolose – pur con un importante abbassamento delle temperature – a quote più alte la seconda perturbazione del mese di novembre proveniente dal nord Europa porterà maltempo e nevicate. Un miglioramento delle condizioni è previsto per il fine settimana.