Alla guida ubriachi causano incidenti stradali: cinque patenti ritirate nel fine settimana

I carabinieri del comando provinciale , nel corso del fine settimana appena trascorso, hanno messo in atto controlli mirati sul territorio provinciale al fine di contrastare l’abuso di sostanze per chi si pone alla guida di veicoli nonché la prevenzione e contrasto dei reati in genere.

Sono complessivamente cinque le persone denunciate perché alla guida ubriache con altrettante patenti di guida ritirare, due dei quali si sono resi responsabili di avere causato incidenti stradali senza gravi conseguenze per gli altri automobilisti.

Un automobilista, residente nel novarese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché, alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico pari a 2,00 g/l, ha causato a Stresa un incidente stradale. Anche un altro automobilista a Domodossola è stato denunciato perché, alla guida del suo veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,74 g/l, ha causato un incidente stradale; in entrambi i casi gli altri utenti coinvolti non hanno subito gravi conseguenze. Per i due automobilisti, oltre alla denuncia penale, è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Altri tre automobilisti sono stati denunciati perché trovati alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico compreso tra lo 0,80 e 1,5, facendo scattare anche per loro la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro della patente.

Un altro soggetto durante i controlli, nella zona della bassa Ossola, non si è fermato all’alt dei militari e dopo un breve inseguimento è stato fermato. A seguito della richiesta dei carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi alla prova per verificare se fosse alla guida in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti; per tale motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria ed è scattato il ritiro della patente. Un altro soggetto, a bordo di una bicicletta elettrica ha destato sospetto alla pattuglia dei carabinieri, in quanto ha manifestato sintomi come se avesse assunto sostanze stupefacenti, è stato sottoposto al drug-test il cui esito ha dato conferma ai sospetti dei militari. L’uomo, perciò, è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché alla guida del citato veicolo in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.