Controlli e incidenti stradali: fermato conducente con tasso alcolemico sei volte oltre il limite

Era 6 volte superiore al consentito il tasso alcolemico dell'uomo che nel tardo pomeriggio di sabato, mentre era solo a bordo della propria auto, ne ha perso il controllo collidendo contro un muretto ai margini della SS34, nei pressi di Cannero Riviera.

Poco dopo le 18:00 una pattuglia della Polizia Stradale di Verbania è intervenuta per l'incidente avvenuto sull'importante e trafficata arteria stradale proprio in corrispondenza di una curva in direzione Verbania. L'uomo, un cinquantenne residente in provincia, fortunatamente non ha riportato lesioni nonostante l'auto a causa dell'impatto si sia completamente ribaltata. L'auto è stata sottoposta a sequestro e il conducente segnalato all'A.G. dagli operatori della Polizia di Stato.

L'uomo rischia, oltre alla condanna, la sospensione della patente di guida per un anno, la decurtazione di 10 punti dalla patente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato controllo del veicolo. Stessa dinamica già vista in occasione dei rilievi di un altro incidente, sempre di sabato, sempre nel tardo pomeriggio e sempre nello stesso tratto curvilineo. Era il 26 ottobre intorno alle ore 19:00 quando un uomo, risultato con un tasso alcolemico quasi 5 volte superiore al consentito aveva impattato contro il guard rail questa volta in direzione confine di Stato.

Proprio nei pressi di quel tratto di strada alle 5:30 circa della mattina di venerdì due automobilisti sono stati sanzionati dalla Polizia Stradale per aver superato nella marcia la linea di mezzeria durante un sorpasso. Inoltre, nel week end appena trascorso, tre automobilisti sono stati sanzionati per eccesso di velocità mentre percorrevano la SS33 in direzione nord prima dell'uscita di Masera. Due di loro subiranno la decurtazione di tre punti dalla patente, oltre a dover pagare una sanzione amministrativa di euro 121,10. L'altro, invece, subirà la decurtazione del doppio dei punti poiché titolare di patente di guida da meno di tre anni. L'uomo percorreva quel tratto di strada a unica carreggiata con doppio senso di circolazione alla velocità di 133 km/h. Sarebbero bastati ulteriori 4 km/h di velocità per subire la contestazione più grave prevista dal Codice della Strada che avrebbe implicato la decurtazione di 12 punti nonché la sospensione della patente di guida per almeno un mese.

Infine, nella serata di domenica un automobilista è stato sanzionato mentre percorreva la SS34 all'altezza di Ghiffa ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada. Continua l'attività e l'impegno quotidiano degli operatori della Polizia Stradale nell'intento di innalzare gli standard di sicurezza stradale.